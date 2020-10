RFSL: Transpersoner utesluts från idrotten

RFSL har under två års tid samlat in enkätsvar från 110 transpersoner om deras erfarenheter inom svensk idrott – i första hand inom barn-, ungdoms- och breddidrott. Utifrån svaren har man kommit till slutsatsen att det är problematiskt att idrotten slentrianmässigt och i onödan delar in barn i pojk- och flickgrupper

– Om man inte vet vilket omklädningsrum man ska gå in i eller i vilket lag man ska spela är man utesluten redan där. Man kommer aldrig till planen eller arenan för idrotten. Den slentrianmässiga könsuppdelningen är ett stort problem. Den gör att transpersoner utesluts från svensk idrott, säger Mathilda Piel, sakkunnig inom hbtq- och idrottsfrågor på RFSL och redaktör för rapporten, till DN.