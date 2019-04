Hanna Brandén spåddes bli Sveriges nästa stora popartist när hon med sitt alias Name The Pet debuterade med uppfriskande electropop-låtar under 00-talets senare hälft. Med en bakgrund på jazzgymnasium och med låtskrivar-sessions med producenter i London var hon redan då mån om att själv skapa sin egen musik. Men klimatet i musik-Sverige på 00-talet tillät inte det.

Debutskivan blev istället ett samarbete med en mängd manliga producenter och låtskrivare, som alla fått uppgiften att göra det nya hoppet till stjärna. Och den inre konflikten som utspelade sig i Hanna Brandén när hon ville vara alla till lags fick henne ganska snart att säga upp sina kontrakt och lämna allt.