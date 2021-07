Restriktioner på nytt efter kraftig virusvåg

Onsdagens rapporterade 1 275 fall överträffades nämligen under torsdagen och den nya värsta dygnssiffran i landet skrivs nu till 1 316 fall.

Premiärminister Kim Boo-Kyum meddelade i ett tv-tal att två veckor av restriktioner på nivå fyra, nivån under total nedstängning, väntar för den folkrika staden som är hem till nära nära 10 miljoner människor. Reglerna innebär stängda skolor, hemarbete och att folksamlingar förbjuds. Nattklubbar och barer ska också hålla stängt och restauranger och kaféer får endast hålla öppet under begränsade former.