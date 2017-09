Reste européer till Indien före Vasco da Gama?

Vasco da Gama, teckning av Pedro Barretti de Resende från 1646. Foto: Bridgeman Art Library/IBL

En hel del, faktiskt. Det enda som, geografiskt sett, var nytt med Vasco da Gama var att han introducerade rutten runt Godahoppsudden. Dessförinnan hade italienska handelsmän tagit sig till Indiska oceanens värld via Arabien och Persien.

Ett av våra mest väldokumenterade exempel är Nicolò de’ Conti. I slutet av sin resa, under en vistelse i Kairo, tvingades Conti, åtminstone enligt vad han själv påstod, överge kristendomen av omsorg om sin familj. Detta vägde tungt på hans hjärta och drev honom att, efter återkomsten till Italien 1444, söka upp påven Eugenius IV och be om förlåtelse. Påven gav honom absolution men krävde såsom botgöring att Conti noga redogjorde för sina färder inför den påvlige sekreteraren Poggio Bracciolini. Denne antecknade allt och räddade på så sätt venetianarens upplevelser till eftervärlden.

Några år före 1440 etablerade sig Conti som köpman i Damaskus. Eftersom han lärde sig att de verkligt stora vinsterna stod att få längre österut begav han sig till Persien, därefter till västra Indien, sedan till den sydindiska stormakten Vijayanagars huvudstad. Efter ytterligare resor i Sydindien tog han sig över havet till Sumatra (”Sciamuthera”), där han levde i ett år. Istället för att fortsätta mot söder eller öster seglade Conti därpå till Tenasserim (i nuvarande sydligaste Burma) och sedan tillbaka till Indien, där han följde Ganges lopp mot väster. Efter en längre vistelse i Nordindiens inland återvände han till Indiska oceanen längs floden och seglade till Arakan. Längs floden Irrawaddy nådde han staden Ava och seglade därefter troligen söderut till Pegu. Nästa etapp förde honom ända till Java, där han stannade i nio månader. Därefter blir det svårare att följa resvägen. Enligt vad som anges i reseskildringen besökte Conti staden ”Ciampa”, varmed möjligen avses riket Champa i nuvarande mellersta Vietnam. Från ”Ciampa” förflyttade han sig återigen västerut till Sydindien, där Conti bland annat besökte städerna Cochin och Calicut. På hemresan lade han till vid ön Sokotra och nådde Egypten via Röda havet. Här slukade en epidemi hustruns och barnens liv, men Nicolò överlevde och kunde ta sig hem till fäderneslandet.

Såsom köpman på resa med sin familj gjorde Nicolò de’ Conti allt han förmådde för att smälta in i det sydasiatiska handelssamhället. Uppgiften att han först mot slutet av resan såg sig tvungen att utge sig för att inte vara kristen bör betvivlas – den ger sken av att vara en efterhandskonstruktion, ett försök att legitimera något som inte kunde göras ogjort. Det troligaste är att Conti under hela resans gång höll sig till de religiösa och allmänkulturella seder och bruk som medförde minst fara för honom och familjen. Han anger således själv att han under sin inledande vistelse i Persien lärde sig landets språk, anlade persisk dräkt och slog sig ihop med persiska köpmän. Conti erkänner att han fortsatte att bära persisk utstyrsel under hela sin resa, varför hans omgivning med all säkerhet antog att han härstammade från Persien. Lägg därtill att Conti redan under vistelsen i Damaskus, före den sydasiatiska resans början, hade lärt sig arabiska, och det är lätt att se hur han åtskilliga gånger måste ha frestats att utge sig för att vara muslim.