Restaurangerna utan störande ljud

Kinesisk pionjär: Restaurang Hong Kong

Pekinganka är en av rätterna som serveras på Restaurang Hong Kong vid Kungsbro Strand. Foto: Shutterstock.

Trender och restauranger kommer och går, men Restaurang Hong Kong vid Kungsbro Strand består. Många restauranger påstår sig också vara Stockholms första kinesiska, och vi ska inte ge oss in i det bråket, utan nöjer oss med att konstatera att öppningsåret 1963 automatiskt gör krogen till en av de verkliga veteranerna. Pekingankan för fyra personer måste beställas två dagar i förväg, men är väl värd all planering.

– Många Kinarestauranger har en behaglig akustik, liksom en rad hotellmiljöer. Just Restaurang Hong Kong har vi valt att prisa för sin samtalsvänliga akustik.

Kungsbro strand 23