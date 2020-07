Resor till grannländerna ”inte jättelångt borta”

Längtan till våra nordiska grannländer är tydlig. Det märks bland annat i att allt fler svenskar ansöker om finländskt medborgarskap. Hittills i år har ungefär 300 ansökningar inkommit, vilket är dubbelt så många som under hela förra året.

En anledning till det nyvunna intresset att bli finsk kan vara de finska restriktionerna mot Sverige. I dagsläget är svenska turister inte välkomna in i Finland. Den finska regeringen har satt en gräns på att ett land inte får ha redovisat fler än åtta fall av smitta per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.