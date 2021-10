”Reser tvivel kring Sveriges rykte”

Amerikanska Washington Post skriver under rubriken “Award-winning teenage rapper shot to death in Sweden” en längre text om mordet. Liksom nästan alla nyhetssajter som tar upp dödsskjutningen, lyfter Washington Post även fram de växande problemen i Sverige med skjutningar och gängrelaterad brottslighet.

Tidningen hänvisar till den uppmärksammade rapporten från BRÅ i våras som bland annat visade att Sverige är det enda av 22 europeiska länder som haft en ökning av antalet dödsskjutningar de senaste 20 åren.