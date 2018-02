Studier har visat att den genomsnittlige amerikanen sitter ner sju timmar om dagen – och gissningsvis är vi svenskar inte mycket bättre. Men nu föreslår en ny studie att om vi, istället för att sitta ner, står upp sex timmar om dagen kan det över tid leda till att vi går ner i vikt.

I studien, som publicerades i European Journal of Preventive Cardiology, vill forskare understryka vilken effekt fysisk aktivitet kan ha på vår generella hälsa.

I rapporten kollade forskare på data från 46 olika studier som totalt inkluderade 1 184 män och kvinnor. Baserat på detta kunde forskarna dra slutsatsen att man bränner 0.15 kalorier mer per minut om man står upp, jämfört med när man sitter ner. Det kanske inte låter särskilt mycket, men föreställ dig att en person står upp i sex timmar per dag istället för att sitta. Då uppskattar forskarna att en person som väger 65 kilo dagligen skulle bränna 54 kalorier extra. Det innebär 2,5 kilo per år och 10 kilo på fyra år.

Enklare aktiviteter där du rör dig ännu mer är givetvis bättre för hälsan. Men att stå upp räcker alltså gott och väl om man vill se resultat. Dags att hissa upp skrivbordet?