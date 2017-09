Replikväxling om välfärdsföretag

Äldreboendet La Casa i Hägersten – ett äldreboende för spansktalande äldre med rötter i den latinamerikanska kulturen. Drivs av Kavat Vård. Foto: Pontus Lundahl/TT

Med anledning av ledaren Ekonomisk teori på vänsterkanten, har följande replik inkommit:

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I sin ledare den 11 september anser Tove Lifvendahl att jag har fel när jag skriver att välfärdsföretag i skattefinansierad verksamhet bara kan göra vinst genom nedskärningar, något som strider mot gängse marknadsekonomi (Arbetet 7 september).

Men i sin ledare snarast bekräftar Tove Lifvendahl att jag har rätt.

Annons X

Hon har pratat med en föreståndare på ett privat demensboende som säger att man till exempel kan skapa vinster genom att baka en extra sockerkaka och genom att spara på bomullsrondeller.

Att färre bomullsrondeller sparar pengar och skapar vinst är helt riktigt. Och om det bara gällde bomull vore ingen större skada skedd. Men i verkligheten skapar välfärdsbolagen vinster genom att spara på betydligt viktigare saker, som att anställa billig outbildad arbetskraft i stället för dyrare behörig, genom att dra ned på heltidstjänster och förvandla dem till deltider, så kallad ”hyvling”, eller genom att lägga ned skolbiblioteken och i stället dela ut färdbeskrivningar till kommunala bibliotek.

Eftersom det är förbjudet i Sverige att ta ut extra avgifter på skattefinansierad välfärd och sälja dessa tjänster på den öppna marknaden kan de aldrig öka vinsten genom normala marknadsekonomiska drivkrafter. De kan bara skapa vinst genom att skära ned från den klumpsumma de får, framför allt genom att dra ned på personal. Att ett privat drivet demensboende då samtidigt säger att de i alla fall bakar en extra sockerkaka känns snarast som en ”vi hade i alla fall tur med vädret”-ridå över nedskärningarna.

Det här är inte heller en vänster- eller högeråsikt. Redan i SNS:s forskningsantologi ”Konkurrensens konsekvenser” från 2011 beskrivs välfärdsmarknaden som en ”kvasimarknad” för att särskilja den från normal marknadsekonomi.

Detta borde vara en självklarhet för högerjournalister som vanligtvis värnar de fria marknadskrafterna. Men för att värna detta lukrativa system med vinstuttag från skattefinansierad verksamhet där marknadskrafterna satts ur spel kan man uppenbart tumma på ideologin.

MARTIN KLEPKE är politisk redaktör för Arbetet

Tove Lifvendahl svarar: Med anledning av min ledare Ekonomisk teori på vänsterkanten, har Martin Klepke svarat mig. Svaret får mig att misstänka att vårt meningsutbyte inte sker helt fullt på hederliga premisser, då följande textstycke av mig;

”En föreståndare jag mötte på ett privat demensboende i en stor koncern där det fanns tid för personalen att både baka sockerkaka med de boende liksom att rulla håret på den som ville, sade att det handlade om att både utgå från de boendes (och anhörigas) behov och situation, men också om att bara ta en bomullsrondell om det behövs en, inte ta en näve och slänga flera oanvända.”

… i Martin Klepkes återgivning genomgår en lätt infantiliserande transformation:

”Hon har pratat med en föreståndare på ett privat demensboende som säger att man till exempel kan skapa vinster genom att baka en extra sockerkaka och genom att spara på bomullsrondeller.”

I normala fall brukar svaret bli tack och adjö eftersom sådana grepp gör att ytterligare tid och energi bedöms meningslös. Men eftersom Martin Klepke är en inflytelserik och upphöjd röst på den politiska vänsterkanten finns sannolikhet för att hans sätt att diskutera frågorna kommer att höras från dem som läser honom. Jag väljer därför att svara.

Nyckelorden för demensboendet jag nämnde var ”de boendes (och anhörigas) behov och situation”, inte sockerkakan i sig. Men sockerkakan och dess motsvarigheter är inte oviktig, eftersom förekomsten av på-plats-bakat i äldreboendet säger något om vilken slags verksamhet man vill bedriva. Detta är för mig den centrala frågan när vi talar om välfärden, dess brukare och utförare, vad vill man åstadkomma med sin verksamhet – och vems intressen och behov får stå i centrum för utformningen av skolan, vården och omsorgen?

Det finns inga fulländade system – sådana kan varken Martin Klepke eller jag erbjuda. Men vi bör sträva efter att skapa incitamentssystem för verksamheter som kan möta varje elev utifrån dennes förutsättningar att utveckla sin fulla potential, som kan möta varje patient snabbt, adekvat och effektivt, och som kan möta den äldres behov med värdighet och omtanke.

Närvaron av entreprenörer i välfärdens olika områden har varit och är en stor vinstaffär för både samhället och det offentliga – de har genererat idéer, energi, innovation och kapital. Jag har träffat många skolledare som har ett förflutet i den kommunala skolan och där inte upplevt sig ha möjlighet att förverkliga sina tankar på att göra på annat sätt. Deras kreativitet syns i de många olika friskolor som nu finns i landet. Flera av dem med utmärkande höga resultat. Andra har inriktat sig mot elever i behov av särskilt stöd, och där är andra faktorer än mer framträdande. I Skolverkets rapport 409/2014 Fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd – en kartläggning, sägs:

”Den viktigaste förklaringen till att elever söker sig till skolor som begränsar sitt mottagande är enligt de intervjuade att det inte fungerat i den tidigare skolan. Det man ser att skolorna framför allt erbjuder elevgruppen är ett litet sammanhang, hög personaltäthet, kompetens hos personalen om stöd till elevgruppen samt en långtgående anpassning av utbildningen efter elevernas behov. Anpassningarna sker både efter elevgruppen generellt och efter den enskilde eleven.”

Den som vill starta skola behöver också själv ordna med lokaler och allt praktiskt, vilket innebär att ansenliga kapitaltillskott har tillförts utbildningssektorn av privata företag, aktieägare, stiftelser och kooperativ. Eftersom vinst är synonymt med överskott borde den som pläderar mot förekomsten av privat vinst i välfärden – ”våra skattepengar ska gå till välfärden!” – också följdriktigt argumentera för att inga privata pengar heller fick tillföras välfärden. Sådana inlägg har emellertid inte synts till.

Om jag har förstått Martin Klepke rätt skapar välfärdsbolagen enligt hans uppfattning vinster enkom genom att spara på viktigare saker. Han nämner ovan tre exempel som vi strax ska återkomma till. I hans ursprungliga exempel med en elektriker hävdade han följande:

”Om systemet med obegränsade vinstuttag skulle appliceras på elektrikerns arbete skulle han i stället ha fått en klumpsumma i förskott. Och det han inte gjort av med när arbetet var klart skulle han få kalla vinst och få behålla. Om han byter alla trasiga elkontakter blir det dock inga pengar över till vinst, men struntar han i att byta en del av de trasiga kontakterna kan han göra vinst, och ju fler trasiga elkontakter han struntar i att byta desto större blir vinsten. Observera att detta är det enda, det absolut enda sättet för honom att göra vinst om jämförelsen med vinstuttag ur välfärden ska bli korrekt.”

Både ursprungsinlägget och ovanstående replik förbiser helt det som varit alla företags grundvillkor för att starta: det går att göra saker på olika sätt. Nu brukar just motståndarna till företagsamhet i välfärden hävda att det inte går att jämföra exempelvis elkontakter med elever, men eftersom Klepke själv använder exemplet, passar vi på.

För det första måste elektrikern få ett uppdrag. Det får den genom att människor aktivt har önskat sig just denna elektriker, genom så kallat kundval. Eller genom att kommunen har upphandlat elektriker, som har fått lägga fram sitt erbjudande och i konkurrens med andra, vunnit. På just denna punkt finns systemets svagaste punkt, skulle jag argumentera för, nämligen den tämligen skiftande kompetensen i det offentliga när det gäller upphandling och uppföljning, vilket bland annat visades i ”2014:1 Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen” av Mats Bergman och Henrik Jordahl. I den undersöktes hur den svenska äldreomsorgsmarknaden fungerar, under vilka förutsättningar valfrihet och konkurrens kan förbättra omsorgen, vilka krav kan och bör ställas på äldreomsorgens utförare och vilken betydelse brukarval har för omsorgens kvalitet.

I båda fallen krävs någon form av upparbetad trovärdighet. Om elektrikern tidigare konsekvent låtit bli att byta trasiga elkontakter erhålls inga goda vitsord eller omdömen, och det är, tack och lov, inget som går att hemlighålla. Detsamma gäller för övrigt skolor med dåliga resultat, äldreboenden som inte ser efter de boende eller vårdgivare som missköter sig.

När elever och föräldrar väljer mellan de skolor som finns tillgängliga i det fria skolvalet, väger sådan information som kännedom om skolans resultat, personal, närhet till hemmet, stämning och hur man hanterat eventuella utslag av mobbning förmodligen tyngre än om man har egen gymnastik-, slöjd- eller hemkunskapssal eller hyr in sig i grannskapet, om man har ett eget begränsat skolbibliotek eller anvisar eleverna till det kommunala med ett mer omfattande utbud. Det är helheten som bedöms.

Nå, tillbaka till elektrikern. Han har fått sitt uppdrag på kända och prövade meriter, men aktieägarna vill också ha ett överskott på investerat kapital, så han funderar på om man kan effektivisera reparationsprocessen, hitta mer hållfasta material, räkna mer noggrant på hur mycket material som går åt så att spillet blir minimalt, ta hand om verktygen bättre så att de håller längre, försöka schemalägga reparationsarbeten efter områden så att transporttiderna kan kortas, fundera på möjliga tilläggstjänster att sälja eller merservice som inte kostar så mycket i tid eller pengar men gör det attraktivt att anlita samma elektriker igen. Aktieägarna har återinvesterat en del av vinsten i bättre bilar som har mer plats för material vilket gör att ledtiderna kortas, och köpt in specialarbetskläder som är mer skonsamma mot knäna vid arbete som kräver att man arbetar nära golvet. Det är både god personalpolitik och ekonomiskt begåvat eftersom det gör att sjukskrivningstalen går ner. (SCB gjorde 2010 en undersökning som visade att i genomsnitt har offentliga vårdgivare 33 procent högre andel sjukskrivna än privata vårdgivare).

Man skulle kunna säga så här: Det enda, absolut enda, för att tala med Klepke, som elektrikern inte kan göra utan kännbara negativa påföljder för alla inblandade, är att undlåta att göra ett godkänt arbete, det vill säga att låta bli att byta trasiga kontakter. Klepkes låtsaselektriker är en klåpare; han tror sig kunna göra en kortsiktig vinst på att missköta sitt jobb. Det finns ingen aktieägare som får någon utdelning på en sådan strategi. Det finns ingen riskkapitalist som kan höja värdet på sitt bolag genom att se mellan fingrarna på att företaget systematiskt gör sina kunder missnöjda.

Låt oss nu undersöka Klepkes tre underkategorier till vinststrategin ”trasiga elkontakter”:

”Att anställa billig outbildad arbetskraft i stället för dyrare behörig”.

Den viktiga jämförelsepunkten i ett system med mångfald måste vara kvalitet, och den måste definieras och utvärderas av brukarna – elever, patienter, äldre. Politiker älskar att kvantifiera löften för att visa att de bryr sig, men gör sig en smula dumma eftersom de då samtidigt spelar ner kvaliteten. Fem medelmåttiga pedagoger i ett klassrum med 25 elever är förvisso fler, men inte mer, än en enda mycket skicklig.

I de fall brukarna anser att behörighet eller utbildningsnivå är ett viktigt mått på kvalitet, kommer också detta att vara en konkurrensfaktor. Men tanken på att vi just nu – 2017 – hade kommit till den absoluta slutpunkten när det gäller förmåga att organisera och driva verksamheter optimalt, är bara för märklig. Ett tag hade vi system som innebar att det krävdes högsta betyg i teoretiska ämnen för att kunna komma in på frisörutbildningen. Kvalifikationer, kompetens och behörighet är begrepp som måste diskuteras och omprövas i och med att tillvaron utvecklas. Skolans nuvarande experiment med förstelärare berättar för oss att det inte finns ett i sten hugget facit. Vi lär oss längs vägen.

”Genom att dra ned på heltidstjänster och förvandla dem till deltider, så kallad ”hyvling”.

Personalens upplevelse av arbetssituationens och arbetsgivarens värde innehåller många komponenter. Lön. Ledarskap. Kollegor. Arbetsuppgifter. Schemaläggning. Arbetsmiljö. Övriga villkor. Jag råder alla att ta del av de olika undersökningar som gjorts där man jämför anställdas upplevelse inom privat och offentlig välfärdssektor. De ger en tydlig och tämligen samstämmig bild.

En annan som är tydlig är Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro som förklarade varför hon var emot införande om vinsttak för privata aktörer inom vård och omsorg i Dagens Industri den 28 april 2017: ”Våra medlemmar väljer idag bort landstingen som arbetsgivare på grund av dåliga villkor. De privata har högre löner och bättre arbetstider. Försöker man tvinga våra medlemmar att gå tillbaka till landstinget kommer många att lämna yrket.”

Och i Socialstyrelsens granskning Kommun- och enhetsundersökningen 2014 i vilken man granskade kvaliteten på alla äldreboenden i Sverige, visade det sig att kvaliteten på de privata äldreboendena var bättre än de kommunala på samtliga kvalitetsparametrar som lyfts fram i rapporten. Socialstyrelsens granskning visar även att privata äldreboenden inte håller avsevärt lägre bemanning än de kommunala, ifall man nu är orolig för mängden huvuden snarare än vad som görs med dem.

”Genom att lägga ned skolbiblioteken och i stället dela ut färdbeskrivningar till kommunala bibliotek”.

Jag har i förbigående nämnt att det går att lösa sådana verksamheter utmärkt utan att allt måste ske i egen regi. Kanske kan det hända att frekventa obligatoriska besök på kommunens bibliotek bidrar till att vidga vyerna mer för en underprivilegierad elev än ett rum på andra våningen på skolan.

Somliga skolor har slöjd- och hemkunskapsundervisningen på andra skolor; vilket ger eleverna kontaktytor med fler miljöer än den egna skolan. Andra hyr in sig i sporthallar istället för att ha egen gympasal. På andra håll kanske flera skolor kan dela på ett gemensamt skolbibliotek. Men Klepkes klåparelektriker till skolägare tänker lömskt att läsning inte är så viktigt för skolresultaten utan gnuggar händerna, redo att dyka ner i sedelhavet: ”Vi struntar i att göra det enkelt för eleverna att låna böcker, så kan vi flytta mer pengar till Cayman Island!”

På en fristående gymnasieskola som jag satt i styrelsen för hade man ingen egen matservering, men vägg i vägg låg en restaurang som serverade näringsriktig och god lunch. Eleverna var nöjda, föräldrarna var nöjda, skolan var nöjd med det ekonomiska avtalet med en krögare som också var nöjd, eftersom dennes marginaler blev bättre av att beläggningsgraden i köket var högre. Det blev en vinst för alla inblandade, och skattebetalarna fick inte betala mer för detta än för maten eleverna på den kommunala skolan åt. Gissningsvis kostade det lite mindre än att ha maten i egen regi, och marginalerna som möjligen uppstod kunde kanske gå till att täcka något av den initiala investering ägarna gjorde när de tog lån för att kunna anskaffa skollokaler och inredning. I det här fallet råkar jag veta att man bland annat kunde möjliggöra för ett antal elever att göra en studieresa till en vänort och utbytesklass i en fattig by i Afrika i syfte att förstå biståndsfrågorna bättre, vilket var en del av skolans profil.

Till sist. Martin Klepke argumenterar i slutet för att systemet ”sätter marknadskrafterna ur spel” och att man som ”högerjournalist” därför borde protestera. För att ”bevisa” detta hänvisar han till en tämligen omtalad rapport från SNS 2011 där ordet ”kvasimarknad” förekommer för att beskriva den svenska välfärdsmarknaden. Men ordet är ett helt oproblematiskt och deskriptivt. Vi diskuterar ju verksamheter för vilka åtagandet står under det offentligas ansvar och därför är belagda med ett stort mått av politisk lagstiftning. Det är självklart att välfärdsåtagandena i just detta avseende inte är jämförbara med exempelvis livsmedelsmarknaden.

Men att det vi diskuterar kan kallas kvasimarknad är inget som står i motsatsförhållande till att marknadsekonomiska funktionssätt råder mellan brukare och utförare; i själva verket är det just detta man sökt åstadkomma genom att öppna dörren. Varför då, kanske någon undrar. Ja, för att det fanns något vi ville komma bort ifrån. Läs den stora maktutredningen som tillsattes 1985 och som lämnade sitt slutbetänkande 1990. Medborgarnas relation till den offentliga sektorn kan sammanfattas i ett ord: vanmakt. En fungerande marknad kännetecknas av pluralism och konkurrens; men också möjligheten till egenmakt och exit. Konsumentmakt som det också kallas, och som för övrigt återkommande argumenteras för i Arbetets texter att människor bör gagna sig mer av. Det håller jag med Arbetet om.

Kvasimarknad som begrepp har dessutom använts i sammanhanget långt tidigare än vad Klepke ”avslöjar”. I en rapport från Konkurrensverket 2005 som undersökte kvalitetskonkurrens och kundval inom kommunal äldreomsorg ägnades begreppet en mindre ensidigt normativ betydelse än vad Klepke tycks ge det:

”Med kundval i äldreomsorgen skapas en s.k. kvasimarknad. En sådan ”marknad” karaktäriseras av att alternativa utförare konkurrerar med en offentlig producent som tidigare hade monopol att utföra tjänsten (Le Grand, 1991). Ordet kvasi är synonymt med orden ”sken” och ”oäkta” och används för att betona att verksamheterna verkar under andra förutsättningar än på en fri marknad. På utförarsidan konkurrerar producenter, som nödvändigtvis inte behöver ha ett vinstintresse eller vara privat ägda, om offentliga kontrakt. Samtidigt avgörs inte konsumenternas ”köpkraft” utifrån betalningsvilja eller ‐möjlighet utan beslutet om vilka insatser som är aktuella för den enskilde konsumenten tas av en tredje part. Finansieringen av verksamheten är i huvudsak offentlig, genom t.ex. skatter eller obligatoriska försäkringspremier.”

Rapportförfattarna redovisar vad som krävs för att uppnå en väl fungerande kvasimarknad:

”För det första krävs en konkurrenssituation, dvs. att det finns konkurrerande producenter och möjligheter för nya producenter att komma in på marknaden. Det senare är inte minst viktigt om antalet utförare är få. I en sådan situation är det snarare hotet om konkurrens som upprätthåller konkurrenssituationen. Om man inte når en konkurrenssituation kan en dominant utförare utnyttja sin monopolställning för att höja priset och/eller sänka kvaliteten.

För det andra förutsätter kvasimarknaden tillgång till information. Både för den som beställer tjänsten och för producenten är det viktigt att få relevant information 12 om bl.a. tjänstens kostnad, omfattning och kvalitet. Även konsumenten måste ha tillgång till information om tjänstens innehåll och kvalitet för att kunna välja utförare. Informationen bör vara innehållsrik, mångsidig, lättförstålig och tillförlitlig.

För det tredje krävs att produktionen är flexibel, dvs. att utförarna anpassar sig till en eventuell ökad efterfrågan både avseende omfattning och innehåll i tjänsterna. För att kvasimarknaden ska fungera bra krävs att det finns motiv hos producenten att anpassa sin verksamhet efter konsumenternas preferenser. Denna flexibilitet måste också finnas för att konsumenterna ska bli intresserade av att välja.”

Rapportförfattarna understryker att principerna bygger på en teoretisk modell, och att man måste ta i beaktande att det kan skilja sig åt mellan olika välfärdstjänster. Talföra föräldrar kan kanske praktisera voice och exit mer än äldre utan anhöriga. Engagerade anhöriga kan vara mer pådrivande än osäkra föräldrar osv.

Jag medger gärna att min ideologiska grund spelar roll för ställningstagandet att medborgarna, så långt det är möjligt, själva ska kunna välja inriktning och utformning på dessa grundläggande välfärdsbyggstenar. Pluralism är en bättre ledstjärna än enhetlighet, när man ska möta behoven hos barn, sjuka och äldre. Och att det går att tjäna pengar på att erbjuda hög kvalitet på utförande inom vården, skolan och omsorgen bör ses som lika rimligt och viktigt som att det går att tjäna pengar på att erbjuda högkvalitativa redskap för cancerbehandling, läromedel och tekniska demensstöd.

Därmed inte sagt att det är enkelt att utforma systemen rätt. De flesta reformer kräver granskning, underhåll och eftervård. Och för att svara på vad jag kan tänka mig skulle kunna bli en återgivning av detta långa inlägg i stil med den ovan refererade; ser jag då alls inga problem med nuvarande ordning? Svaret är förstås jo – det finns avarter i alla system, vilket även inkluderar det system som rådde när de flesta aktörer var offentliga.

Men de många utvärderingar som finns till förfogande visar inte att närvaron av vinstgenererande aktörer har försämrat välfärden, tvärtom. Så när Martin Klepke vill göra möjligheten till vinstuttag för företagen i välfärden till huvudproblem är han helt enkelt fel ute, om han vill göra anspråk på någon form av faktabaserad eller objektiv sanning (som i det här fallet är den kvantifierade subjektiva upplevelsen av brukare och anställda inom privat och offentlig utbildning, vård och omsorg).

Vad en ”högerjournalist” anser väger också lätt i sammanhanget; det som borde stämma till större ödmjukhet är att närmare 340 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola. Ungefär var femte äldreboende drivs i privat regi. Två av fem vårdcentraler drivs i privat regi. Det finns stora och små aktörer, men lejonparten är små: av dagens drygt 14 000 vård- och omsorgsföretag har 93 procent färre än 20 anställda. Och jag begriper faktiskt inte hur man kan ha mage att tala ovanför dessa elevers, föräldrars, fritidspersonal och lärares, skolsköterskors och skolledares, patienters, läkares, sjuk- och undersköterskors, omsorgspersonals, äldres och anhörigas huvuden, som om de inte förstod bättre.

TOVE LIFVENDAHL