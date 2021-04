Björn Lomborg återkommer på ledarplats i SvD (24/3), också denna gång på klimattemat. Han driver tesen att konsekvenserna av klimatförändringen är små och att därför de åtgärder för att reducera utsläppen som görs eller planeras både är fel och alltför kostsamma. Han refererar bl a till IPCC:s (FN:s klimatpanel) femte granskningsrapport (ICCP AR 5) – en rapport med snart tio år på nacken – och menar att en del av budskapet kan tolkas så. Samtidigt ger rapporten i stort en helt annan bild och talar istället om mycket allvarliga risker för våra samhällen av en fortsatt uppvärmning. Rader av klimatrapporter har för övrigt avlöst varandra efter AR 5. Gemensamt är att ju mer kunskap som byggs upp desto allvarligare framstår konsekvenserna av klimatförändringen.

Lomborg refererar ofta till ekonomipristagaren Nordhaus, vars studier naturligt nog letat sig in i den sagda FN-rapporten. Nordhaus har länge hävdat att Parisavtalets mål – att begränsa uppvärmningen till max 2°C, med en strävan att inte överskrida 1,5° C – inte är realistiska. Det ”optimala” vore istället att rikta in sig på att begränsa uppvärmningen till 3,5° C. En mera ambitiös strategi vore alltför kostsam.