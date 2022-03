Replik från ärkebiskop Jackelén om nåden

I en artikel i Aftonbladet (13/3) skrev jag om bön och arbete som ett förhållningssätt till kriget i Ukraina. Det har varit kyrkans devis i alla tider: ora et labora – be och arbeta, inte minst i svåra situationer. Bön och arbete hjälper att kanalisera oro och att upprätthålla balans mellan det egna och andras väl: ”Den som bara tänker på sig själv blir en inkrökt och sorglig människa. Den som bara tänker på andra blir utbränd”. Det finns all anledning att vi tar hand om oss själva, varandra och planeten.