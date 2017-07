Replik: Försoningsprocesser

Upp emot en miljon människor dödades under folkmordet i Rwanda 1994. Foto: SAURABH DAS/TT/NTB Scanpix

Under etiketten ”Försoningsprocesser” utvecklar Anna Charlotta Johansson i en ledare den 3 juli temat ”Att försonas, men aldrig glömma” (SvD 3 juli 2017 s. 02). Det är ett viktigt ämne. I text och bild tar hon där – tyvärr med alltför lätt hand - upp utvecklingen i Rwanda efter folkmordet 1994.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

På ett par punkter har jag kritik mot hennes text.

Först vill jag korrigera hennes missuppfattning att FN:s Rwandatribunal (ICTR) också var till för att driva vad hon kallar en försoningsprocess. Det var ingalunda dess uppgift. Tribunalen var på sin tid en tillfällig brottmålsdomstol som skulle lagföra arkitekterna bakom folkmordet – ”the big fish”. Alltså de som hade organiserat massakrerna. Skipande av rättvisa var ju ett efterfrågat och nödvändigt moment i reparationsarbetet. Där hade tribunalen en tung roll att spela, på motsvarande sätt som en gång den internationella militärtribunalen i Nürnberg.

Annons X

Men mest vänder jag mig emot Anna Charlotta Johanssons följande skrivning:

Försoning, eller för den delen, förlåtelse – som är ännu djupare på ett personligt plan – kan inte kommenderas fram. Det må vara offer som i slutändan ska försonas och i bästa fall kunna säga ”du är förlåten” – men det är inte offrens sak att riva försoningsprocessen framåt.

Här måste man enligt min mening tydligt skilja på kollektiv och individuell försoning.

Det är givet att i arbetet med att söka reparera skadorna efter folkmordet så utgörs en primär del av en kollektiv försoning, där landets bägge tidigare delade folkgrupperna blir ense om att söka att leva samman i fred. En sådan process pågår också i Rwanda.

Men att vända sig till offren och begära eller ens föreslå att de individuellt ska försonas med folkmördarna kan däremot få förödande verkningar. Det hänger ihop med att ordet ”försoning” traditionellt tolkas som att det innefattar förlåtelse.

Låt mig konkretisera. Under folkmordet flydde tusentals överlevande offer. De allra flesta var kvinnor. Deras familjer hade blivit dödade. Själva hade de inte sällan blivit våldtagna och HIV-smittade. I många fall hade de som en följd fött barn som också var smittade. När kvinnorna efter fredsuppgörelsen hade lyckats ta sig hem, fann de inte sällan att deras bostad var antingen förstörd eller ockuperad av folkmördare. I det läget nåddes en del av offren av utländska hjälparbetares aningslösa uppmaningar att söka försonas med förövarna och förlåta dem. Detta bragte många rwandiska kvinnor till yttersta förtvivlan och ledde till fördjupade mentala skador, i några fall till självmord. Till bilden hör att det bland folkmördarna själva fanns sådana som vidhöll att folkmordet var berättigat och som därför avvisade tanken på att bli förlåtna.

Bland de många framstående forskare världen över som sansat och samvetsgrant har behandlat de här frågorna vill jag särskilt framhålla två personer: Esther Mujawayo-Keiner från Rwanda och Karen Brounéus från Sverige.

Lennart Aspegren

jur dr hc, domare i Rwandatribunalen 1995-2000

Anna Charlotta Johanssons kommentar till ovan:

Tack Lennart Aspegren för synpunkter i denna intressanta och viktiga fråga som rör försoningsprocesser.

Aspegren har två punkter av kritik mot min text. Dels att Rwandatribunalen ej var del av Rwandas försoningsprocess, dels vänder han sig emot mitt stycke om försoning och förlåtelse.

För det första, jag skriver inte bara om Rwandatribunalen. Jag skriver även om de gacaca-domstolar som upprättades samt att försoningskommissioner har genomförts vid sidan av, eller istället för, ordinarie rättegångar där förövare ställs till svars för sina brott. Det vill säga i linje med det Lennart Aspegren skriver.

Frågan är dock om Rwandatribunalen inte hade något att göra med försoningsprocessen i landet överhuvudtaget vilket Asepgren hävdar? Jag menar att den trots allt har det (vilket dock inte var min poäng med min text, så detta är ett litet utvik).

Norska domaren Erik Møse som var ordförande i Rwandatribunalen 2003-2007 klargör detta — samt säkerhetsrådets intention — i texten ”The ICTR and Reconciliation in Rwanda” i FICHL Policy Brief Series No. 30 (2015).

http://www.toaep.org/pbs-pdf/30-moese

"It follows from United Nations Security Council resolution 955 (1994) that the main purpose of establishing the International Criminal Tribunal for Rwanda (‘ICTR’) was to bring to justice the persons who are responsible for genocide and other systematic, widespread and flagrant violations of international humanitarian law in Rwanda in 1994. But the preamble also states that the Security Council was convinced that such prosecution “would contribute to the process of national reconciliation” and the maintenance of peace”.

...

"There were no defence counsel in the gacaca trials, and it has rightly been pointed out – by international NGOs and other observers – that there was a lack of fair trial guarantees. However, in the present context it is worth noting that this justice model made it possible to dispose of a large number of cases within a few years, in parallel with the work done by the ordinary Rwandan courts. According to the ICTR web site, more than 12,000 gacaca courts tried more than 1,2 million cases throughout the country. In my view, this can in itself be seen as a contribution to reconciliation: It allowed society to ‘move on’, which leads to detachment and reduces tension."

...

"The gacaca courts are also interesting because it has been argued that the justice models have a tendency to focus too much on individual criminal responsibility, and that there is little involvement by the population. Finally, it is noteworthy that the gacaca courts gave lower sentences if the person was repentant and sought reconciliation with the community. More generally, the aftermath of the Rwandan genocide illustrates that a justice model can take many forms. There have been three parallel judicial proceedings, one international (ICTR) and two national (ordinary courts and gacaca). It would appear that such a multifaceted approach is useful and may increase the chances that justice contributes to reconciliation."

Jag hävdar alltså, i enlighet med Møse, att försoningsprocesser kan hjälpas på traven genom rättsprocesser och inte är, eller ska ses, helt åtskilda varandra.

För det andra så delar jag Aspegrens syn och tycker inte att jag hävdar motsatsen, men jag tar inte upp begreppen kollektiv vs individuell försoning. Andemeningen i min text är enligt min uppfattning också vad Aspegren verkar vilja säga när jag skriver att försoning, eller förlåtelse (på ett personligt djupare plan), inte kan kommenderas fram.