Det är länge sedan en romantisk komedi väckt så mycket uppmärksamhet som Jon M Chus "Crazy rich asians". Visst, genren är nu inte fullt så död som det ibland gjorts gällande, men där 80- och 90-talens stora biosuccéer ofta kom från folk som Richard Curtis och Nora Ephron har vår samtid varit mycket mer intresserad av superhjältar än av romantiska sagor.

"Crazy rich asians" har kanske inte dragit någon rekordpublik per se, men i årets amerikanska box office-statistik ligger den ändå just nu på en ytterst respektabel trettonde plats. I Sverige har den däremot inte gått upp på bio utan släpps i dag enbart som vod (video on demand), och man kan fundera över varför: kanske har någon bedömt att en komedi med en helt igenom asiatisk huvudrollsensemble inte skulle ha en chans på svenska biografer?