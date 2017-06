Gapskratt, fula miner och osedliga rörelser. En ny svensk antologi om medeltidens emotioner uppvisar den sprudlande kreativitet som ofta präglar upptäcktsfärder inom ett nytt forskningsfält. Känslorna är nämligen på ­frammarsch i den akademiska världen.

Skrattet är det mest komplexa och ambivalenta bland känslouttrycken. Foto: IBL

För historiker är ämnet inte helt nytt. Ett intresse för känslor finner vi redan i tidiga kulturhistoriska klassiker som Johan Huizingas ”Ur medeltidens höst” (1919) som tecknar en bred vy över senmedeltida stämningslägen och Norbert Elias ”Sedernas historia” (1939), där den västerländska historien betraktas som en civilisationsprocess: sedan senmedeltiden har den västerländska människan utvecklat ett allt komplexare inre liv och lärt sig att lägga band på sina naturliga impulser.

Länge ansågs känslorna härröra ur den naturliga, icke-civiliserade delen av människan. De kunde undertryckas eller sublimeras, men i grund och botten var de oföränderliga – så resonerade Sigmund Freud och Norbert Elias. Den enda historiska förändring som kunde konstateras var tilltagande självkontroll och rationalisering. Medan kulturen och civilisationen gjorde framsteg trycktes känslorna tillbaka.

Det förnyade intresset för historiska emotioner har emellertid medfört att klassikernas teoretiska tankegods kastats över bord, och emotionernas relation till historisk förändring blivit ett hett diskussionsämne. Det rör sig nämligen om ett sällsynt vanskligt studieobjekt. En känsla går inte att ta på, betrakta med ögonen, mäta eller väga. All empirisk evidens är oundvikligen begränsad till andra­handsuppgifter: teorier, begrepp, bilder, berättelser och skildringar av känslouttryck som ord, gester, miner, tårar, skratt eller suckar.

Just detta slags uttryck behandlas i den nyutkomna antologin ”Tears, sighs and laughter: Expressions of emotions in the Middle Ages” (red: Per Förnegård, Erika Kihlman, Mia Åkestam och Gunnel Engwall, Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien). Boken är resultatet av ett symposium med bidrag från några av Sveriges främsta medeltidsforskare och deras utländska kollegor. De 19 uppsatserna representerar en mångfald av teoretiska utgångspunkter, metoder och källtyper.

Den kanadensiska medeltidsforskaren Piroska Nagy som undersökt den medeltida gråten i ”Le Don des larmes au Moyen Âge” (Tårarnas nådegåva under medeltiden, 2000) inleder med en reflexion kring historieskrivningens konjunkturer. De flesta av dagens känslohistoriker, menar hon, delar en kognitivistisk syn på känslor som började spridas under 1990-talet med stöd i kognitiv psykologi och neurovetenskap, vilka visat att tankar och känslor är oupplösligt sammanflätade och beroende av varandra. Natur och kultur kan inte skiljas åt. Känslorna strukturerar kulturen och är själva strukturerade av den. För historiker och andra kulturforskare har insikten om denna växelverkan öppnat nya, närmast oändliga, möjligheter.

Så uppvisar den medeltida kulturen känslokonstellationer som bara kan förstås mot bakgrund av tidens ­kulturella kontext. Ett sådant fall är den religiösa gråten som formerades kring den teologiska idén om tårarna som en gudomlig nådegåva. Ymniga tårefloder frambringade av syndaånger, hjärtats förkrosselse och om­vändelse var avgörande steg på själens väg till frälsning. Begrepp och teorier knöts till berättelser och litterära mönster som också omsattes i handling – verklig ånger och verklig gråt, först inom klostren, men senare även bland lekmän, främst kvinnor. Nagy följer konstellationens utveckling genom århundraden och visar hur den åstadkom förändringar: den strukturerade upplevelser och erfarenheter, omformade individuella och kollektiva identiteter.

Fransmannen Jean-Claude Schmitt, världsledande medeltidsforskare och förgrundsfigur inom historisk antro­pologi, uppmanar till lyhördhet inför tidstypiska voka­bulärer och uttryckssätt, hur främmande de än kan tyckas. Som exempel anförs den frankiske cisterciensermunken Richalm von Schöntal som i sina självbiografiska visioner från tidigt 1200-tal berättar hur han ansätts av demoner som orsakar nedstämdhet, trötthet, ångest, il­ska, magont och andra besvär. De retar fram gapskratt, fula miner och osedliga rörelser, de vrålar, ylar, hostar, snörvlar och spottar. Särskilt aggressiva blir de i kyrkans kor – besvärade och provocerade av Richalms guds­fruktan och Guds ords närvaro tvingar demonerna honom att gäspa, stamma och sjunga falskt i mässan. Deras ­yttersta mål är att låta den plågade munken dö av vrede och bedrövelse. Men demonerna får mothugg av otaliga goda andar, ständigt närvarande för att ingjuta andlig glädje, hopp, tröst och tålamod.

Richalms visioner vittnar om en emotionsuppfattning som befinner sig mycket långt från den moderna psykologins. Hans kropp och själ är ett slagfält för onda och goda krafter. Även skildringen av känslouttryck och kroppsliga reaktioner struktureras av denna dikotomi. Det handlar inte om emotioner i ordets moderna bemärkelse, men desto intressantare är det att följa själviakttagelsens inre logik som blottar ett system av skillnader, helt avgörande för tidens människosyn och världsbild.

Korsfararnas tårar kan exempelvis förklaras med spridningen av en ny typ av passionsfromhet som formerades kring ett medlidsamt betraktande av den korsfäste Kristus, och en uppmaning att efterfölja honom i ord och handlingar, visar Kurt Villads Jensen. Den europeiska ­andaktsgråten var likväl en nymodighet som från början var främmande för de stoiska nordborna. Så noterade Adam av Bremen på 1070-talet att danskarna föraktade tårarna till den grad att ingen av dem grät över sina synder. Inte ens anhörigas död frammanade några tårar hos dem.

Man skulle kanske kunna tänka sig att uttryck för sorg och smärta också speglas i svenska runinskrifter, men här är känslouttrycken ytterst få och återhållna, påpekar Magnus Källström, även om intressanta undantag finns. Att den religiösa gråten trots allt fick genomslag i Norden, åtminstone som ett fromt ideal, intygas däremot av ”Vadstenadiariet”, Vadstena klosters minnesbok (cirka 1380–1540). Claes Gejrot uppmärksammar hur känslor gestaltas i de döda klosterbrödernas och -systrarnas livslopp, där syndaånger och botövningar spelar en central roll. Dramatiska och känslosamma ögonblick registreras även i samband med olika slags sensationella händelser som skandaler, bränder och mirakulösa räddningar.

Flera av bidragen i antologin uppmärksammar medeltidens ambivalenta hållning till olika former av skratt, glädje och lycka. Thomas Ekenberg utreder frågan om huruvida människans strävan efter lycka är att betrakta som en dygd eller last – ett problem som diskuterades av Anselm av Canterbury och Johannes Duns Scotus. Carin Franzén undersöker den occitanska trubadurlyrikens konfigurationer av kärleksfröjden, joi d’amor. Den sublimerande lyriken, där kärleken till den tillbedda damen förblev en otillgänglig fantasi, kodifierad genom en manlig blick, innebar likväl inte nödvändigtvis att kvinnorna gjordes till passiva objekt. Den nya diskursen erbjöd dem nya positioner att agera och yttra sig ifrån.

Skrattet, som i förstone kan tyckas vara ett tämligen ­enkelt uttryck för glädje, har visat sig vara det mest komplexa och ambivalenta bland känslouttrycken. Medel­tidens misstänksamhet mot det är välkänd. Jesus skrattar aldrig i Nya Testamentet. Men i Predikaren läser vi att allt har sin tid, det finns också tid att skratta och tid att gråta (Pred. 3:4). Medeltida kommentarer till detta bibelord, ­­i antologin undersökta av Alexander Andrée, förklarar likväl att glädje och skratt inte hör hemma i jordelivet, utan i livet efter detta.

Olle Ferm visar hur teologers från början avfärdande attityd till skrattet så småningom blev tillåtande till den grad att senmedeltida predikanter kunde underhålla kyrkobesökare med roliga historier. Ferm har tidigare ägnat skrattet två omfattande studier: ”Bonden och hölasset. Om skratt och humor under medeltiden” (2002) och ”Det visa leendet och det narraktiga gapskrattet. Skrattet och den medel­tida kyrkan” (2008), och bör lyftas fram som en av föregångarna inom svensk känslohistorisk forskning.

Vilka avtryck har idéerna lämnat i medeltidens bildvärld? Mia Åkestam granskar de leende och skrattande miner som dyker upp på katedralernas stenskulpturer vid 1200-talets mitt. Ansiktsuttrycken uppvisar en variation beroende av teologiska idéer och motiv. Det finns en klart märkbar skillnad mellan de fromma jungfrurnas visa ­leenden, den världsliga frestelsens narraktiga min och de hysteriska grimaser som förvrider de fördömdas ansikten på väg till helvetesgapet. Samma slags ideal finns även inom den europeiska höviska högreståndskulturen, vars spår kan urskiljas i den nyligen etablerade Folkunga­dynastins och Birgittinerordens visuella uttryck.

Som helhet betraktad präglas antologin av en sprudlande kreativitet av det slag som brukar känneteckna upptäcktsfärder i ett nytt forskningsfält. Den visar också hur nya frågeställningar kan avtäcka nya aspekter hos sedan tidigare välutforskade källor. Sist men inte minst ger den en försmak av den affektiva vändningens frukter, som nu håller på att mogna, och som med all sannolikhet kommer att ge allt större skördar under de kommande åren.

Kristiina Savin Forskare i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet som 2012 tilldelades Cliopriset för avhandlingen ”Fortunas klädnader. Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna ­Sverige”