Sommaren 2013 besökte jag för första gången Virginia och Leonard Woolfs lantställe Monk’s House, i byn Rodmell, nära Lewes i East Sussex. Det ägs numer av stiftelsen National Trust och är öppet för publik varje eftermiddag sommartid. Jag hade just läst Virginia Woolfs systerdotter Angelica Garnetts självbiografi ”I all välmening”, och höll på med Woolfs dagbok ”Ögonblick av frihet”. Att faktiskt få kliva in makarna Woolfs liksom nedsänkta gröna vardagsrum – älsklingsfärgen som systern Vanessa Bell retade Virginia för – det var speciellt. Med en av guiderna kom jag att prata länge, han var förtjust över att vi hade kommit hela vägen från Sverige och var så intresserade av Woolfs författarskap. Vi pratade också om Angelica Garnett som han nyligen träffat – strax före hennes död. ”Poor Angelica”, sa han med eftertänksamhet, ”hon fick nog inte ett så lyckligt liv.”

Innan vi gick vidare ut i solskenet till den färgsprakande juniträdgården bad han oss att komma på nästa veckas kvällsföreläsning i Monk’s House. Föregående vecka hade Cecil Woolf varit där och berättat om sina minnen av sin farbror och faster. Och i National Trusts lilla museishop låg Caroline Zoobs nyutgivna praktverk om huset och trädgården, som Cecil Woolf skrivit förordet till.