Religiösa ledare styr terrorn i Västeuropa

Sommaren 2014 uppmanade terrorrörelsen Islamiska staten (IS) sina anhängare att utföra terrorattacker i Europa.

Sedan dess har antalet allvarliga attacker i Västeuropa ökat kraftigt, från någon enstaka attack per år, till 2 attacker 2014, 8 attacker 2015, 13 under fjolåret, och 14 till och med augusti i år.

Frankrike har drabbats av flest attacker, 18 stycken. Därefter följer Tyskland (7), Belgien (5), Storbritannien (3), samt Danmark, Sverige, Spanien och Finland (1 vardera). Totalt 348 människor har dödats i attackerna, plus 44 av terroristerna.

Sammanlagt har cirka 70 personer varit involverade i attackerna. Uppemot hälften av dessa har en kriminell bakgrund.

Ungefär hälften av terroristerna, 36, föddes i Europa, till föräldrar från muslimska länder. En klar majoritet, 51 av 70, är av nordafrikanskt ursprung.

Källor: EU Terrorism Situation and Trend Report, US Department of State Country Reports on Terrorism, New York Times, BBC, The Guardian, CNN.