Religion i skolan upprör – får inte lära sig engelska

NEW YORK Katolska grundskolan Guardian Angel på Manhattan är en av de skolor som ingår i New Yorks borgmästare Bill de Blasios stora satsning på gratis förskoleklasser som påbörjades 2015. För att kunna få in så många elever som möjligt i programmet vände borgmästaren sig till privata skolor, ofta religiösa. I en kompromiss får skolorna avsätta tid för bön men inte ha bön eller religiösa budskap som en del i undervisning i de klasser som direktfinansieras med skattemedel.