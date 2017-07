Rekordsnabbt i Halmstad

Ringstarr Treb svarade för en fantastisk prestation när han vann guldloppet, V75-6. Wilhelm Paal körde till spets i ingången till första kurvan men hästen kunde inte hålla sig i trav i det våldsamma tempot. Det slutade med galopp och en markförlust på cirka 40 meter.

– Min förhoppning om seger försvann helt där. Men jag tänkte att jag kunde köra runt och ge hästen ett träningsjobb. I sista kurvan kändes min häst stark och över upploppet flög han. Han är fantastisk, sade Wilhelm Paal.

Lutfi Kolgjini satte upp rekordtempot i täten med Mosaique Face. Första femtonhundra gick efter snabba 1,10 med favoriten Cruzado della Noche/Björn Goop på utsidan. Bakom smög Day Or Night In/Johan Untersteiner som attackerade inne på upploppet. Mosaique Face tröttnade kapitalt och Cruzado dela Noche tog över med Day Or Night In utvändigt. Striden stod mellan dessa när Ringostarr Treb levererade sin kanonspurt.

Segermarginalen blev en dryg längd.

– Det är en internationell topphäst. I fjol vann han tre grupp 1-löpningar och för en dryg månad sedan Sweden Cup på Solvalla, sade tysken Paal.

Ringostarr Treb tränas nu av Jerry Riordan på Halmstadstravet. När hästen vann på Solvalla tränades han av Holger Ehlert i Italien. Två dagar efter segern i Sweden Cup meddelade det italienska travförbundet att hästen fastnat i ett dopningsprov i Padova den 12 mars. Substansen var fenylbutazon som är ett smärtstillande medel. Holger Ehlert hade ytterligare en häst som lämnade ett positivt dopningsprov för samma medel i Padova. Ehlert har flera tidigare positiva dopningsdomar på sig i både Italien och Sverige,

Italienska travförbundet gav hästen en månads startförbud och var alltså avstängd 28/5-28/6. Ringostarr Treb kunde sedan anmälas till V75-loppet i Halmstad.

Caddie Lisieux sprang in 1,6 miljoner kronor i fjol – utan att vinna ett stort lopp. Närmast var en andraplats i Breeders Crown-finalen för treåriga ston.

Nu kom den första stora segern i Stosprintern med 683 000 kronor i förstapris. I sulkyn Kenneth Haugstad.

Men det såg hopplöst ut under i stort sett hela loppet. I sista kurvan var Caddie Lisieux fortfarande sist, men det hårda tempot hade gjort täthästarna möra. Spurten bet bra och Haugstad kunde till och med kosta på sig en segergest – trots att segermarginalen var liten.

– Lite får man väl bjuda på. Hon avslutade så fort och jag var säker på att vi hade vunnit. En oerhört skön seger, dels för mig som började min svenska karriär i Halmstad. Dels för hästen som har haft en massa stolpe ut tidigare, sade norrmannen som arbetar hos Roger Walmann.