Rekordsiffran som Tyskland helst vill tiga ihjäl

USA:s president Donald Trump och Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Foto: Evan Vucci/AP

BONN Siffrorna som Tyskland föredrar att inte skryta med kommer från ifo-institutet. Överskottet i bytesbalansen kommer enligt detta att vara 95 miljarder dollar högre än det kinesiska på förväntade 190 miljarder dollar i år.

För USA:s president Donald Trump är den tyska styrkan ett rött skynke.

– The Germans are bad, very bad, sa han på G7-toppmötet i Taormina i maj till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och rådsordföranden Donald Tusk.

– Tänk bara på de miljontals bilar som de säljer i USA. Gräsligt. Vi kommer att stoppa det, citeras han i medierna.

Donald Trump är inte den enda som kritiserar tyskarna. Såväl IMF-chefen Christine Lagarde som EU-kommissionen hävdar sedan länge att den obalanserade tyska tillväxten skapar problem för andra länder.

EU anser att ett överskott i bytesbalansen på mer än 6 procent av bruttonationalprodukten på sikt är oacceptabelt. Men enligt ifo-institutets beräkningar kommer det tyska överskottet i år att uppgå till 7,9 procent efter 8,3 procent 2016.

Tyskland försvarar sig med att ingen är tvingad att köpa tyska produkter och att man inte ska behöva skämmas för att ha en konkurrenskraftig ekonomi.

Enligt ekonomidepartementet har regeringen dessutom inlett en rad åtgärder för att stärka den inhemska efterfrågan, bland annat högre offentliga investeringar och minimilöner som infördes 2015 och 2017 höjdes till 8,84 euro, omräknat cirka 84 kronor i timmen.

Trots detta finns det inget som tyder på att överskotten kommer att minska. De tyska utrikeshandelsföretagens organisation BGA räknar i stället med att klyftan mellan import och export kommer att öka ytterligare. Enlig tidningen Die Welt har BGA höjt exporttillväxten från 2,5 procent till 5 procent.

Huvudorsaken är att handeln med EU-länderna går bättre än förväntat på grund av växande tillförsikt i Sydeuropa och framför allt i Frankrike efter valet av Emmanuel Macron.

Konjunkturinstituten DIW, IfW och IWH har de senaste dagarna skrivit upp sina BNP-prognoser för 2017 med 0,3–0,4 procentenheter till 1,9–2 procent.