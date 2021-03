Rekordmånga hundar stoppas vid gränsen

Rekordmånga hundar stoppades från att föras in i Sverige under 2020, visar statistik från Tullverket. Under fjolåret var det 280 hundar som stoppades vid Sveriges gränser av olika anledningar, att jämföra med 200 året innan.

– Vi tror det beror på situationen med pandemin – folk sitter hemma och vill ha sällskap, och då blir det inte allt för sällan en hund valet faller på, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverkets rättsavdelning och expert på handel med levande djur.