Rekordmånga samtal till Bris under sommaren

Totalt har kontakterna till Bris via chatt, mejl och telefon ökat med 37 procent jämfört med förra sommarlovet. Organisationen brukar under sommaren se en ökning av samtal om familjekonflikter, som en följd av att många tillbringar tid med familjen under lovet.

– Det här såg vi en ganska tydlig ökning av redan under våren i och med corona, man var hemma i större utsträckning. Det gäller även samtal om våld och utsatthet, säger Magnus Jägerskog.