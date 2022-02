Rekordmånga nyfödda danskar tvångsadopteras

I sitt nyårstal den 1 januari 2020 sade statsminister Mette Frederiksen (S) att ”fler utsatta barn måste få ett nytt hem och de ska få det snabbare än i dag”. Resultatet lät inte vänta på sig.

Från att ha tvångsomhändertagit ett till tre nyfödda barn per år för bortadoption, har det skett en explosionsartad utveckling. 30 barn tvångsomhändertogs under 2020 och 29 barn under 2021. Utvecklingen har väckt uppmärksamhet i Danmark.