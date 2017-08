Rekordmånga bostäder till salu: Vi tror på en bra höst

Mäklare Evelina Schmekel, Fastighetsbyrån. Foto: Tomas Oneborg

Lägenheten är nystädad, och skor och kläder bortplockade, när spekulanterna kliver in i tvåan på drygt 40 kvadratmeter på Södermalm i Stockholm.

– Nu drar marknaden i gång, säger Evelina Schmekel, mäklare på Fastighetsbyrån på Södermalm i Stockholm.

Efter juli månads dvala har bostadsmarknaden kickat i gång med besked. Under första veckorna av augusti i år var antalet bostadsrätter till försäljning på Hemnet fler än någon annan enskild vecka sedan mätperioden började 2013. Även på Fastighetsbyrån har man märkt ett ökat intresse av bostadsförsäljningar.

– Vi tror på en bra höst med en hel del lägenheter till försäljning. Det märks att många hushåll nu vill förändra sin boendesituation, säger Evelina Schmekel.

Det är normalt att antalet bostäder till försäljning går ned under de varma sommarmånaderna, för att sedan öka igen när skolor öppnat och vardagen infinner sig. Men i år har utbudet på Hemnet under två första veckorna av augusti varit ännu större än vanligt. Totalt lades 4 000 nya bostadsrätter och 2 642 nya villor ut till försäljning. Det innebär en ökning med 22 procent för bostadsrätter och 18 procent för villor jämfört med samma period förra året. I Stockholm är ökningen ännu större. Hemnets marknadsandel ligger på drygt 90 procent av alla bostadsannonser som går via mäklare, och har gjort det under hela mätperioden.

Enligt Staffan Tell, talesperson för Hemnet, är amorteringskravet en möjlig förklaring till ökningen av bostäder till försäljning. Det trädde i kraft i juni förra året och inför detta ökade bostadsförsäljningarna, för att sedan mattas av efter införandet.

– Men dagens utbud är större även i jämförelse med exempelvis 2014 när amorteringskravet ännu inte hade blivit en aspekt att räkna med. Frågan är nu hur Finansinspektionens förslag om skärpta amorteringskrav påverkar säljarna i höst, säger Staffan Tell.

Det ovanligt stora utbudet innebär att det finns ovanligt mycket nytt för köparna att välja mellan. Antalet nya bostäder till försäljning påverkas även av nyproduktion, och just nu råder byggboom i Sverige.

Under första halvåret påbörjades drygt 37 000 nya lägenheter, enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån. Det var 22 procent fler jämfört med motsvarande period i fjol.

Ändå uppgav fortfarande 255 av 290 kommuner att man har underskott på bostäder, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät. Byggandet ligger även fortsatt under vad Boverket bedömer är behovet av nya bostäder, nämligen omkring 88 000 om året. Efterfrågan är fortsatt stark, och påverkas av stor inflyttning och rekordlåga räntor som sannolikt kommer att bestå under en tid.

– Sammantaget tyder mycket på en ganska stabil marknad, säger Staffan Tell.

Det är dock en delikat uppgift att försöka nå balans på bostadsmarknaden, något som poängteras av Catharina Elmsäter-Svärd, nytillträdd vd för Sveriges byggindustrier.

– Det har inte varit lika många planerade byggstarter sedan miljonprogramstiden. Uppenbarligen finns det en stark efterfrågan, men det finns också en fara i att byggandet går så snabbt att man bygger var som helst och vad som helst, säger hon.

Kommer trenden med fler bostäder till försäljning att hålla i sig?

– Det finns många olika faktorer som påverkar när man vill sälja sin bostad och som kan påverka utfallet. Att utbudet nu är stort till försäljning kan bero på en osäkerhet kring vad som ska hända ekonomiskt framöver. Samtidigt är räntorna fortsatt låga så att människor kanske vill passa på nu.

Så många nya bostäder har lagts ut till försäljning

RIKET vecka 31 och 32, 2017 vecka 31 och 32, 2016 Förändring i procent Villa 2 642 2 167 18 Bostadsrätt 4 005 3 119 22 STOCKHOLM vecka 31 och 32, 2017 vecka 31 och 32, 2016 Förändring i procent Villa 602 396 34 Bostadsrätt 3 163 2 085 34 Källa: Hemnet