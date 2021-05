Rekordlågt antal smittade i New York

Under närmare två månader har andelen personer som testar positivt för corona i den amerikanska delstaten New York minskat stadigt. Nu har den lägsta nivån som rapporterats sedan pandemins början nåtts, 0,73 procent, skriver NBC New York.

– Våra siffror har gått i rätt riktning, och har nått en rekordlåg nivå sedan början av den här pandemin – och det fortsätter så på grund av vad folket i den här delstaten har gjort, säger New Yorks guvernör Andrew Cuomo, som uppmanar de som ännu inte vaccinerat sig att göra det.