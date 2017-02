Rekordhetta i Australien – uppmanar att spara på el

Ett sätt att svalka sig för invånarna i New South Wales, utan att belasta elnätet, är att ta sig ett dopp, här vid Manly utanför Sydney. Foto: Lisa Abrahamsson/TT

Risken för bränder klassas som "katastrofal" på flera håll.

En hetta utöver det vanliga plågar stora delar av New South Wales. Bland andra The Sydney Morning Herald (SMH) sprider myndigheternas varningar om strömbrist, och vädjanden om att spara på exempelvis luftkonditionering.

Ännu har inga större strömavbrott rapporterats, men hushåll och företag har ombetts att inte laga mat och att inte titta på tv under helgen. Folk uppmanas att bara kyla rum där de befinner sig, och till lägst 26 grader.

– Det är fortfarande viktigt att folk gör vad som behövs för att må bra i värmen, men där det är möjligt ber vi dem att fundera över sin energianvändning ordentligt och bara använda nödvändiga apparater, säger en talesperson för myndigheterna, till SMH.

Under lördagen nådde temperaturen cirka 40 grader i inre delar av Sydney – även om det nere vid det berömda operahuset i hamnen var mer än tio grader svalare.

I Penrith, som ligger några mil inåt landet, rusade termometern upp till 46,9 grader, nytt rekord, twittrar delstatens väderbyrå BOM NSW. Penriths tidigare värmerekord, från 2013, var 46,5 grader.

I västra delarna av delstaten fruktas temperaturer på upp till 48 grader under helgen. Därmed klarar sig nog delstatsrekordet, som lyder 49,7 grader vid postkontoret i Menindee i inlandet en januaridag 1939.

Men den ovanligt starka hettan kan göra februari 2017 till den varmaste februarimånaden som noterats, ungefär åtta grader varmare än vanligt. Februari på södra halvklotet motsvarar augusti på norra.

Det är inte bara strömförsörjningen som är i fara. Hälsomyndigheterna har också varnat för ökade halter av luftföroreningar som en följd av ökade ozonvärden i Sydney. Det kan påverka personer som har problem med luftvägarna, och sjukhus har höjd beredskap.

Totalt eldningsförbud råder i delstaten. Myndigheter varnar för att brandfaran på flera håll under söndagen kommer att nå "katastrofal", den högsta nivån på en sexgradig skala, något som är mycket ovanligt. Redan på lördagen rasade 45 skogs- eller gräsbränder, ungefär en tredjedel av dem var inte under kontroll.

Shane Fitzsimmons vid räddningstjänsten säger till brittiska The Guardians liverapportering att brandmän har förberett sig för "några av de värsta tänkbara förhållandena i New South Wales under helgen".

Många söker svalka på stränderna, där livräddare uppmanar folk att vara försiktiga i värmen och solen.

– Det viktigaste budskapet till folk är att de måste dricka mycket, det är avgörande en dag som denna, säger en talesperson för livvaktsstyrkan i staten till Reuters.

Flera sportevenemang har ställts in på grund av hettan.