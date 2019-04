Taylor Swift verkar kunna slå rekord i sömnen numera, och nu har hon slagit ännu ett. Världsstjärnans video till nya låten "Me" sågs över 65 miljoner gånger på Vevos Youtubekanal under det första dygnet efter släppet, vilket är den högsta förstadygnssiffran någonsin för musikvideosidan. Det tidigare rekordet innehades av Ariana Grandes "Thank u, next" med 59 miljoner visningar första dygnet, skriver Rolling Stone.