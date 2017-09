Rekord för Paradiset: ”Det är helt makalöst”

Under tisdagen öppnade möjligheten för allmänheten att investera i butikskedjan Pardiset via investeringsplattformen Funded by me. Och bara på några timmar hade över tusen personen anmält sitt intresse för att investera.

– Det här slår alla våra tidigare rekord. Snabbaste miljonen nådd, mest investerade per minut och även globalt så är det den snabbaste crowdfundade matvarukedjan, säger Daniel Daboczy, vd och grundare för Funded by me, som inte riktigt hade räknat med anstormningen.

Han berättar också att fler kvinnor än genomsnittet har valt att gå in som ägare i Paradiset. Anmälningarna fortsätter att strömma in och om takten håller i sig når Paradiset sitt mål att få in åtta miljoner kronor bara på några dagar.

– Det är helt fantastiskt. Det här hade jag inte vågat drömma om, det är jättekul, säger Johannes Cullberg, vd och huvudägare för Paradiset och berättar att man kommer fortsätta ta in pengar även om man når målet på att få in åtta miljoner.

Johannes Cullberg, Paradiset. Foto: Malin Hoelstad

– Vi kan fortsätta fram till att vi fått in 24 miljoner kronor, om intresse finns. Och det skulle vara fantastiskt. Vi vill ha så många delägare som möjligt, säger Johannes Cullberg och berättar att han också fått in många positiva kommentarer, pepp och stöd.

Enligt Daniel Daboczy brukar finansieringskampanjer generellt hålla ett högt tempo till en början, och lugna ned sig efter en tid. Han ger livsmedelsuppstickaren ett gott betyg när det kommer till förberedelser och information till potentiella investerare.

– De har gjort det mesta helt rätt, säger han och tillägger att den lyckade finansieringsrundan också är viktig för gräsrotsfinansiering generellt, när fler får upp ögonen för fenomenet.

– När vi startade sa folk att detta inte skulle funka i Sverige, säger Daniel Daboczy.

Målet med finansieringkampanjen är att bygga vidare på butikskedjan med fler butiker och att skapa egna varumärken. Idag finns tre stycken butiker i Stockholm, och enligt Johannes Cullberg finns ett mål att öppna ytterligare två under nästa år.

– Vi förhandlar om ett lägen och tittar på lite olika andra. Troligtvis har vi skrivit på inom en månad, säger han.