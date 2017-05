Rekord efter rekord kring vädret

Snöfall över E22 mellan Malmö och Lund i april. Foto: Johan Nilsson TT

I ena stunden regn, i nästa snö och så nu sol. Maj tycks ha blivit det nya april. Och tittar man i väderlistorna återkommer flera rekord.

– Det har hänt ganska mycket nu i maj. Nästan rekordkalla nätter i Visby och säsongens högsta snödjup uppmättes den 2 maj. 205 centimeter i Katterjåkk vid Riksgränsen. Det är ovanligt att vi får säsongens högsta snödjup i majmånad, säger Charlotta Eriksson, meteorolog vid SMHI.

Natten till den 10 maj var det minus 5 grader i Uppsala vilket är den lägsta majtemperaturen i Uppsala sedan 1947. Samma natt mättes minus 1,8 grader i Hoburg, det kallaste sedan 1942. Den 19 maj meddelade däremot SMHI – rekordtidigt – att det var dags för "höga temperaturer", det vill säga att temperaturer över 26 grader väntades för tre dagar i följd.

Förutom rekordkyla på olika håll har ett nytt svenskt rekord satts i vindstyrka. Den 18 maj uppmättes i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen en medelvind för dagen på 47,8 meter per sekund.

Sett tillbaka under vintern har även den varit minst sagt lynnig med ovanliga rekord. Förra årets sista dag blev den varmaste på 44 år. Varmast blev det i Eskilstuna och Adelsö med 10,4 grader och samma dag slogs rekordet i Stockholm med hela 2 grader.

Och värmen fortsatte, särskilt i Norrland. Den 13 februari var det 8 grader i Jokkmokk och Haparanda, nytt rekord och en exempellös värme jämfört med vad termometern brukar ligga på vid den tiden på året. Några dagar senare uppmättes 8,7 grader i Pajala, den varmaste februaridagen i staden sedan 1976.

I Uppsala spräcktes i mars ett 250-årigt värmerekord när termometern nådde 19,9 grader.

Även när det gäller nederbörd slås rekord. Trots ett totalt sett mycket torrt vinterhalvår noterades nytt snörekord i Abisko med 174 millimeter snö. Det tidigare högsta snörekordet låg på 160 millimeter vilket uppmättes 1993 och 1934.

TT: Är det rekord i väderrekord?

– Nja, vi ser att det är mycket ytterligheter i majvädret som gått från under normalt till över normalt. Men just under våren är det vanligt med stora skiftningar, det kommer arktisk luft och värme söderifrån och så blir det en kamp. Men nu väntas lite mer normala temperaturer, säger Charlotta Eriksson.