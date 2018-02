Reklamsekunder värda miljoner

Det lär bli en kall afton för de sportsligt inblandade i årets NFL-final. Super Bowl-mötet mellan New England Patriots och Philadelphia Eagles avgörs i Minneapolis där det väntas över tiotalet minusgrader. Varmare lär det bli för sändningsbolaget NBC som kan räkna med att håva in över 5 miljoner dollar per 30 sekunder reklamtid i pauserna av den amerikanska fotbollen.

Med uppskattningsvis 111 miljoner tv-tittare sitter de på en guldgruva för annonsörer. Publiken är, enligt analysföretaget Nielsen, dessutom uppdelad nästan 50/50 mellan män och kvinnor.