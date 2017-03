Regissör till försvar för Casey Affleck

Casey Affleck och Kenneth Lonergan under Oscarsgalan. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

När Casey Affleck regisserade filmen "I'm still here" med Joaquin Phoenix i huvudrollen stämdes han av en producent och en filmfotograf för sexuella trakasserier. De båda kvinnorna och Affleck gjorde upp utanför domstolsväsendet via juridiska ombud 2010.

Efter att Casey Affleck vann en Oscar för bästa manliga huvudroll i februari i år skrev universitetstidningen The Wesleyan Argus en ledarartikel med rubriken "Hur Wesleyan är medskyldiga i Afflecks sexuella trakasserier genom att stödja Lonergan."

När Kenneth Lonergan vann en Oscar för bästa originalmanus tackade han Casey Affleck från scen. Därför menar ledarskribenten att Wesleyan inte kan skryta över sin forne students (Lonergans) vinst utan att ta på sig ansvaret för trakasserierna Casey Affleck anklagas för.

Nu har Lonergan svarat med en egen artikel i samma tidning och menar att anklagelserna mot honom och Affleck är "ologiska, felaktiga och rent ut sagt förtal." Lonergan skriver vidare att anklagelserna mot Affleck varken kan bevisas eller motbevisas och att vem som helst kan stämma vem som helst för vad som helst.