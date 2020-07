Gina Prince-Bythewood har gjort långfilm med relativt hög produktionsbudget sedan början av 00-talet. ”Honungsbiets hemliga liv” (2008) med Queen Latifah och Jennifer Hudson var länge en av de mest framgångsrika filmer som regisserats av en svart kvinna. Med ”The old guard”, en påkostad action med superhjältetwist och Charlize Theron, en av världens bäst betalda skådespelare i en av huvudrollerna, skriver hon historia igen. I Sverige har hennes biofilmer i regel gått direkt till dvd och streaming.

För några år sedan var det meningen att Prince-Bythewood skulle regissera en film om de kvinnliga Marvel-hjältarna Black Cat och Silver Sable. ”The old guard” bygger också på en tecknad serie som dock varken är signerad Marvel eller huvudkonkurrenten DC Comics, även om författaren, Greg Rucka, har jobbat länge för båda. Rucka har också skrivit manuset om en kvartett odödliga (eller ska man säga svårdödade) legosoldater som sekel efter sekel slåss, dör och återuppstår enbart för att fortsätta strida igen för olika goda syften: Ett uppdrag de får här är att frita en grupp skolflickor som rövats bort av sydsudanesisk milis. Samtidigt får ledargestalten Andy (Theron), eller Andromache av Skytien som är hennes fullständiga namn, varsel om att ännu en utvald dykt upp: Nile (KiKi Layne från ”If Beale Street could talk”), en marinkårssoldat som blir dödligt sårad under ett uppdrag i Afghanistan, men mirakulöst nog vaknar till liv igen.