Regissör rentvås av portugisiska myndigheter

Portugisiska myndigheter anser inte att en filmproduktion i regi av Terry Gilliam orsakat betydande skada på en av landets mest betydelsefulla historiska platser, skriver The Hollywood Reporter.

Delar av filmen "The man who killed Don Quixote" spelades in i klostret i Tomar, en världsarvsklassad byggnad uppförd på 1100-talet, och den lokala tv-kanalen RTP hävdade att klostrets interiör skadats under inspelningen.

Men det portugisiska kulturdepartementets avdelning för kulturarv har efter en utredning kommit fram till att filminspelningen enbart orsakat "obetydlig" skada på klostret.

I utredningen står det även att tv-kanalens anklagelser avslöjar "bristande vetenskaplig kunskap".

Gilliam själv har tidigare kallat anklagelserna för "ogrundat nonsens".