Vi ska sätta på oss munskydd. Nu tror jag att det är riktigt, riktigt viktigt.” Virologen Fredrik Elgh harklade sig flera gånger i söndagens SVT Agenda. Man kan nog utgå ifrån att han inte var sjuk själv, men harklandet underströk budskapet. Det hela påminde om när Anders Tegnell gjorde alla uppmärksamma på vikten av att tvätta händerna genom att under direktsänd presskonferens hosta i sina händer, trots att man just avrått från just det. Pandemin har gjort alla hastiga hals- och näsrörelser suspekta. Man känner inte för att säga ”prosit”, utan ”backa!”.

Elghs professorskollega Jan Albert sade sig inte heller vara främmande för munskydd, i synnerhet inte i kollektivtrafiken eller på platser där trängsel är svår att undvika. Det är också där WHO landade i juni, då de ändrade sina riktlinjer: munskydd bör användas på allmänna platser där det är svårt att hålla avstånd.