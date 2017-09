Augusti 2017: Polisen har stängt av vid akuten i Malmö efter att en misstänkt skottskadad man förts till sjukhuset med ambulans. Foto: Johan Nilsson/TT

Natten till onsdag spärrade polis av akutmottagningen i Malmö, sedan två skottskadade förts in för vård (Sydsvenskan 27/9). Det är numera rutin, då vårdpersonalens trygghet bedöms hotad vid sådana händelser. Under perioden augusti 2016 – februari 2017 larmades polisen till akutmottagningen över 260 gånger (SR P4 Malmöhus 7/2). Från 1 mars infördes också en ny ordning; under tiden 21.00–05.00 är akutmottagningen låst. Vakter släpper in dem som behöver vård och deras nära anhöriga.

Situationen är alltså den att patienter och anhöriga hotar vårdanställda – ibland med vapen. Det är en utveckling som har pågått länge, och inte förmåtts motas tillbaka. Vårdhandboken (reviderad i maj 2015): ”Den kraftiga ökning som skett sedan början av 1990-talet har enligt samtliga studier avstannat på en hög nivå. Variationen är dock stor mellan svenska studier av hur vanlig utsatthet för våld är i vården. Förekomsten av våld i de olika studierna varierar från 10-60 % av vårdpersonal som varit utsatta för hot eller våld under det senaste året.”

Frågan är om vi nu åter bevittnar en uppgång. I P1 Morgon (27/9) nämndes av Vårdförbundets vice ordförande Johan Larsson en undersökning som ska presenteras inom kort, i vilken två av tre sjuksköterskor upplever hot och våld som ett problem. ”Det är verklighet, det är inte ett marginaliserat problem som finns på några få ställen.”

Socialminister Annika Strandhäll och justitieminister Morgan Johansson har frågan på bordet. ”En tydlig signal från oss”, sade Strandhäll i P1 Morgon, apropå det andra rundabordssamtalet med polisen, SKL, Almega Säkerhetsföretagen, Kommunal, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och Transport. Strandhäll tror att ”det här ytterligare skruvar upp temperaturen”, vill ”få ytterligare konkreta inspel, vad vi kan göra mer”. Hon berättade också att regeringen tillför ett par miljarder, och vill ”diskutera hur de pengarna bäst ska användas”.

Ingen betvivlar god vilja. Men som Johan Larsson säger, ”det är så mycket som står på spel”. Regeringen har tidigare tillsatt en särskild utredare med uppdrag att undersöka vad som krävs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal. Det uppdraget ska redovisas i slutet av juni 2018. Det är många dygn dit.