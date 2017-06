”Regeringens regler är en mardröm för solenergin”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | SOLCELLER

Sjukhus och andra stora landstingsdrivna fastigheter runt om i landet söker hela tiden efter möjligheter att vara i framkant vad gäller miljövänliga alternativ och förnyelsebar energiproduktion. Solceller är därför ett viktigt alternativ, då det är ett miljövänligt alternativ med en liten miljöpåverkan och dessutom är solinstrålningen gratis.

Debatt

Stockholms läns landsting har höga ambitioner att vara ett föredöme när det gäller miljöarbetet. Därför har beslutat att installera 20 000 kvadratmeter solceller på våra sjukhustak.

Initiativ som detta kan man ju tycka att den påstått miljövänliga regeringen skulle vara positiva till. Men i stället har den S- och MP-ledda regeringen infört skatter och ett omöjligt regelverk vilket försvårar för landstinget att fortsätta utveckla solcellsutbyggandet.

Vi har mängder av tak på våra fastigheter som är lämpliga för solceller och att då kunna producera och sedan använda den el som solcellerna skulle generera skulle minska kostnaderna och vi skulle kunna vara i framkant vad gäller miljöarbetet i länet. Just sjukhus har en hög elförbrukning dygnet runt, året om, vilket dessutom gör att de är speciellt lämpade för elproduktion från solceller.

Under förra året var vi från landstingets sida kritiska till den elskatt som regeringen ville införa för egenproducerad solel. Efter stor kritik backade regeringen kring nivån på solelskatten och från och med juni 2017 går den från 29,02 öre per kWh till 0,5 öre per kWh.

Även om Stockholms läns landstings årliga kostnad för skatten minskar från 300 000 till cirka 5 000 kronor hade vi hellre sett en helt skattebefriad solelsproduktion. Ska vi få till en grön skatteväxling, som Alliansen drev på i regeringsställning och som denna regering menar att man strävar efter, behöver miljövänliga alternativ vara enkla. Men i stället är det tydligt att Gustav Fridolin och Isabella Lövins resultat i regeringen endast är att gå från grön skatteväxling till en rödgrön skattehöjning.

Regeringen visar på nytt att den bara är en grön regering på pappret. Trots att man backat om en hög elskatt på solel, inför man i stället ett krav på redovisning av elskatt för fastighetsägare som har anläggningar med kapacitet att producera minst 255 kWh per år. Detta innebär inte bara att man ska deklarera och betala in skatt för egenproducerad el utan även för all el man köper in. Man flyttar helt enkelt ansvaret för skatteadministrationen från elbolagen till den enskilda köparen.

Stockholms läns landsting har i dag över 100 elavtal, då vi har både egna lokaler och hyr in oss hos externa fastighetsägare. Medan regeringen får in några hundralappar mer per månad från landstinget i elskatt så måste landstinget komma överens med respektive leverantör om varje enskilt avtal. Vi måste själva redovisa och betala in elskatten i stället för att elbolagen, vilka har uppbyggda system och rutiner för hanteringen av detta, gör det med automatik.

Detta visar tydligt på att regeringen inte har någon som helst respekt för skattebetalarnas pengar, vårdpersonalens arbete och saknar ambition för att underlätta en klimatneutral elproduktion. I stället får vi en byråkratisk mardröm. Vi vet att vi har stöd från Miljöpartiet i Stockholms läns landsting för våra solcellssatsningar. Om regeringen trots allt inte vill lyssna på miljöengagerade alliansföreträdare som oss bör den ändå lyssna på sina egna partikamrater i landstinget och fråga sig igen vad som är syftet med ett regelverk som hämmar möjligheterna för landsting och andra stora aktörer att faktiskt ta steget fullt ut och värna om miljövänliga alternativ.

Paul Lindquist (M)

fastighets- och investeringslandstingsråd i Stockholms läns landsting

Gustav Hemming (C)

miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms läns landsting

Paul Lindquist och Gustav Hemming. Foto: Anna Molander

