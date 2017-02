Regeringens flygskatt får bolag att riva jättekontrakt

Entusiasmen var stor hos de anställda på flygbolaget BRA (som tidigare hette Malmö Aviation) när Bombardiers testplan i CSeries kom till Bromma. BRA tänkte köpa tio exemplar av det helt nya planet. Men nu drar sig BRA ur affären eftersom införandet av flygskatt väntas göra det svårt för i synnerhet inrikesflyget. Foto: Tomas Oneborg/ Svenska Dagbladet

Regeringen har slagit fast att de vill införa en flygskatt i Sverige från början av 2018. En utredning har tidigare föreslagit att skatten blir 80 kronor varje gång ett plan startar i Sverige och går till något ställe i Sverige eller andra delar av Europa. För en tur och returresa inrikes blir det då en skatt på 160 kronor per resa.

Kritiken mot skatten har varit kraftig från både den politiska oppositionen och flygbranschen. De pekar bland annat på att flera länder som infört flygskatt snabbt tvingats ta bort den igen.

Skatten väntas framför allt få stor effekt på inrikesflyget. Inrikesresandet med flyg har legat stilla länge och väntas med den nya skatten minska med 4 procent.

Men redan innan skatten införts får den nu effekt när flygbolaget BRA (tidigare Malmö Aviation) ställer sig på bromsen. Styrelsen för bolaget, som nästan bara flyger inrikes, avbryter det planerade inköpet av tio nya plan från den kanadensiska flygplanstillverkaren Bombardier.

Det innebär att en investering på 3,5 miljarder kronor fryser inne eftersom styrelsen för BRA inte vågar ta risken att köpa nya plan när inrikesmarknaden väntas gå ned. För regeringen kan det möjligen ses som en framgång eftersom det visar att flygbolagen verkligen räknar med att det blir ett minskat resande.

Däremot är det högst osäkert om skatten i det här fallet ger någon miljövinst. För även om flygandet minskar leder införandet av flygskatten också till att BRA avstår från en investering som i sig hade kunnat leda till stora minskningar av utsläppen av koldioxid.

För BRA:s nuvarande tolv gamla Avro RJ-plan skulle ha ersatts av tio stycken nya Bombardier CS100/300. De nya planen ger 35-40 procent lägre utsläpp per passagerare och kilometer än de nuvarande planen.

Samma effekt på utsläppen får bolaget även när man byter ut sina Saab 2000-plan mot ATR 72. Den investeringen gick på 2 miljarder kronor för nio nya plan och beslutades innan regeringen gjort klart att det skulle bli en flygskatt i Sverige.

Tills vidare kommer nu BRA att fortsätta flyga som tidigare. Men i stället för att under 2018 börja ta emot de nya planen i CSeries försöker bolaget förlänga livstiden för de nuvarande Avro RJ-planen.

Det innebär också att det framöver kommer att bullra lika mycket kring Bromma flygplats som i dag. De nya planen i CSeries hade däremot varit betydligt tystare.

Beslutet är också ett hårt slag mot Bombardier som haft enormt stora kostnader för att få fram den nya planen i CSeries. Problemen har varit så stora att Bombardier tvingats avveckla en del annan verksamhet och fått stöd av skattebetalarna i Kanada för att klara sig vidare.

Samtidigt har experter som bedömt de nya planen varit entusiastiska över deras prestanda. Planen i CSeries är till stor del byggda i kompositmaterial och har nya mer effektiva motorer som sänker bränsleförbrukningen.

Planen togs nyligen också i kommersiell drift. Först ut var Swiss, ett dotterbolag till Lufthansa, som i somras började flyga med CS100. Strax före jul blev Air Baltic först i världen med att ta det något större CS300 i drift.

Enligt den utredning om flygskatt som blev klar i november kommer staten att dra in strax under 2 miljarder kronor per år genom flygskatten. Högst föreslås skatten bli för långväga resor till andra världsdelar. Där blir den 430 kronor för varje resa som startar i Sverige. För mellanlånga resor utanför Europa blir skatten 280 kronor.