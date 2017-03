Bostadsminister Peter Eriksson (MP). Foto: Noella Johansson/TT

Det byggs som aldrig förr just nu. Men det är ändå för lite. Enligt Boverkets senaste prognos behövs 710 000 nya bostäder fram till 2025, varav 440 000 före 2020. Även om byggandet ökade till 61 000 förra året, behöver det öka till 88 000 per år för att hinna med efterfrågan. Samtidigt slösar regeringen med skattepengar på dyra subventioner.

Länge gick det inte ens att söka investeringsstöd för hyresrätter på grund av oklara regler men i november lyckades bostadsminister Peter Eriksson (MP) få tummen ur för att förenkla processen. I år börjar subventionen verka fullt ut. Tanken är att det ska göra nybyggda hyresrätter billigare. I Ekots lördagsintervju (25/3) menade han att detta är ett exempel på en social bostadspolitik för ekonomiskt svaga grupper. ”Den största insatsen som vi gjort ekonomiskt”, menade han. 3,2 miljarder per år, totalt 11 miljarder över fyra år, kostar kalaset. Enligt -Boverket har det beviljats hittills 600 miljoner i investeringsstöd. Det låter kanske mycket. Det bör dock sättas i relation till hur mycket det byggdes och renoverades för i Sverige under förra året – 220 miljarder.

Tanken är alltså att de som inte har råd att köpa bostad ska ha råd att flytta in i nybyggda hyreslägenheter. Men om man vill att nyanlända och ungdomar ska få tillgång till dessa nya lägenheter behöver man troligen på politisk väg kringgå bostadsköerna. På sina håll är det just vad kommuner har börjat göra. Hur rättvist är det mot dem som har köat länge?

För att få rörlighet i bostadsbeståndet måste det bli billigare att flytta. Reavinstskatten är i dag så hög att man tjänar på att bo kvar, även om man bor för stort. Den måste sänkas. Ränteavdragen bör trappas ned över en längre tidsperiod samtidigt som man sänker inkomstskatterna, för att inte riskera en skuldkris hos vanligt folk.

Men det bästa sättet att få ned priserna på bostadsmarknaden är förmodligen att bygga ännu mer. Det spelar ingen roll var eller vad som byggs, så länge människor vill bo i bostäderna. Regeringen borde ägna sig åt att ytterligare underlätta bostadsbyggandet, inte slösa bort skattepengar på meningslösa subventioner som bara är till för syns skull.