Regeringen vill öka kunskapen om pension

Bara en tredjedel i Pensionsmyndighetens undersökning kände till att antalet år man arbetar påverkar pensionen. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

– Det absolut viktigaste är att människor förstår att tiden på arbetsmarknaden direkt påverkar pensionen de sedan får ut, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Hon pekar bland annat på Pensionsmyndighetens egna undersökningar där ett resultat var att bara en tredjedel, 35 procent, av de tillfrågade kände till att antalet år man arbetar påverkar pensionen. Ännu färre, 24 procent, angav att de vet att deltids- och heltidsjobb ger olika pension.

– Siffrorna måste upp. Det finns en del som ännu tror att det är de 15 bästa åren i arbetslivet som betyder något, säger Strandhäll och konstaterar att saker som gällde i det gamla pensionssystemet fortfarande uppfattas som gällande även nu.

Pensionsmyndigheten har under de senaste tre åren haft en budget på 20 miljoner per år för att informera och höja kunskaperna om pension. I budgetförslaget för nästa år ökar det till 30 miljoner per år framöver.

Annika Strandhäll säger att de som har störst behov av veta mer, för att inse vad arbete betyder för pensionen, ofta är svårast att nå. I de grupperna är kvinnor överrepresenterade. Myndigheten måste satsa mer på att nå dem, understryker hon.

Skandalerna som inträffat i den del av pensionssystemet som är premiepensionen gör att informationen om det också måste bli bättre, anser regeringen. Tiotusentals pensionssparare har drabbats när fonder misstänks ha försnillat miljarder.

Fakta: Så påverkar du pensionen Du får pension från flera håll: allmän pension från Pensionsmyndigheten, tjänstepension från arbetsgivare och många har också ett privat pensionssparande.

Ju fler år du arbetar, desto högre blir pensionen.

Om du har möjlighet, arbeta hos en arbetsgivare som har en tjänstepensionslösning.

Om du har möjlighet, arbeta heltid. Långvarigt deltidsarbete ger lägre pension.

Se över dina fond- och förvaltningsavgifter. Är de onödigt höga? På Konsumenternas hemsida finns räknehjälp.

Planera för din ålderdom. Se över utgifter i tid, exempelvis dina lån, men också ditt sparande.

Källa: minpension.se