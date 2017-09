Regeringen vill återinföra radonbidrag

Radon är en radioaktiv gas som bildas genom att uran i jordskorpan sönderfaller. Gasen finns naturligt i luft, mark och vatten. Höga radonhalter i inomhusluft kan skada hälsan.

Vissa byggmaterial, som blåbetong som användes i en stor andel svenska hus på 1960-talet och början av 1970-talet, kan ha höga uranhalter och ge ifrån sig radongas i inomhusluft.

Omkring 500 personer per år drabbas av lungcancer till följd av radon i bostaden.

Rökare löper större risk än ickerökare att få lungcancer till följd av radonexponering.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 becquerel per kubikmeter luft.

Även vatten från jordlager och berggrund innehåller radon. Halter över 1 000 becquerel per liter är gränsen för otjänligt vatten.

Källa: Boverket och Folkhälsomyndigheten