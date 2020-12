Rapporteringen av antal dödsfall i covid-19 släpar efter, men det står nu klart att över 60 personer avled dagligen i snitt under den första veckan i december. Under vecka 49 och 50 bekräftades mycket höga nivåer av nya fall – 779 fall av covid-19 per 100 000 invånare av befolkningen. Trenden är dessutom tilltagande.

En sådan hög nivå av samhällssmitta är inte hållbar. Ett stort orosmoln är den exceptionella belastningen på sjukvårdssystemet som resulterat i att planerad vård i flera regioner redan ställs in, bland annat operationer på barn 1 och att en redan trött personalstyrka utsätts för ytterligare påfrestningar.