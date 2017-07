Regeringen manar SGU att leta mer vatten

Läget är fortsatt allvarligt för Götaland, Svealand och södra Norrland.

Nivåerna där är mycket under de normala så här års.

Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet medan de stigit på en del platser i norra Norrland och längs västkusten.

Stora delar av södra Sverige har grundvattennivåer under eller mycket under de normala.

Västra Götaland, Skåne, Blekinge samt Öland och Gotland har dock nivåer nära de normala.

Längs västkusten är nivåerna över de normala. Mellersta och norra Norrland har nivåer nära eller över de normala för årstiden.

Grundvattensituationen i de stora grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala i större delen av landet.

SGU registrerade i juni bottenrekord för årstiden på flera platser. Norra Norrland har dock grundvattennivåer nära eller över de normala.

Återhämtning väntas först till hösten. De som påverkas mest vid låg nivå är hushåll med egen brunn.

Källa: Sveriges geologiska undersökning (SGU)