”Vi ska inte hamna i en sådan här situation igen”

Under en pressträff på torsdagsmorgonen presenterade regeringen det färdiga förslag för elprisstöd som den aviserade under förra veckan. Stödet bygger på en kompensationstrappa där lägsta nivån ligger på en förbrukning på 700 kilowattimmar under en månad. Utbetalningarna av stödet till hushållen ska ske via elnätsbolagen.