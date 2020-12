Regeringen försökte få coronarapport i förväg

Coronakommissionens första delbetänkande innehåller svidande kritik mot regeringen för smittspridningen inom äldreomsorgen. Enligt kommissionen vilar skulden för strukturella strukturella brister på nuvarande och tidigare regeringar. Skälet är att det enligt regeringsformen är ”regeringen som styr riket” och då ligger det ”yttersta ansvaret” där.

I det akuta läge som uppstod under våren agerade också dagens regering under statsminister Stefan Löfven (S) för långsamt, till exempel kom besöksförbudet vid landets äldreboenden för sent och infördes först den första april, enligt kommissionen.