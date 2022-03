Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Både när det gäller försvars- och säkerhetspolitiken är regeringen alldeles för sent ute. Det menar Claes Arvidsson som gästar veckopanalen. Vad beror det på? Ja, bland annat på att det är svårt att få väljarna att prioritera sådana frågor under tiden allt synes vara frid och fröjd. Tove Lifvendahl och Peter Wennblad deltar också och diskuterar Rysslands krig mot Ukraina, under ledning av Andreas Ericson.

Efter reklamen visas:

Regeringen för sen om försvaret