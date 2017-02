Ilmar Reepalu med utredningen om vinster i välfärden, en utredning som bör sluta i papperskorgen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det är hur lätt som helst, en förskola eller vad det nu kan vara kan när som helst ta ett banklån”, sade Ilmar Reepalu till Dagens industri efter att den ideella välfärdssektorn slagit larm om att förslaget om vinsttak skulle drabba dem hårt (7/2). Ett svar lika verklighetsfrämmande som Marie Antoinettes famösa ”har de inte bröd får de väl äta bakelser”.

Dessutom är det uppseendeväckande att en socialdemokratisk tungviktare uppmanar företag att skatteplanera – eller gå under. De ideella välfärdsföretagen tar inte ut någon vinst, utan återinvesterar i verksamheten. Men eftersom Reepalu har valt att utgå ifrån företagens operativa kapital räknas investeringar i maskiner och fastigheter, men inte investeringar i humankapital.

Svenskt Näringsliv har tagit fram ett pedagogiskt exempel: Johanna startar en förskola, går in med 50 000 i startkapital, sparar överskottet och investerar en miljon i vidareutbildning, ny hemsida och pedagogikutveckling. Hon får ta ut en vinst på 3 500 kronor per år. Hade Johanna inte drivit ett tjänsteföretag, utan kunnat investera pengarna i industrimaskiner, skulle hon med samma regler få ta ut en vinst på 70 000 kronor per år.

Regeringen tillsatte utredningen i syfte att komma åt ”övervinsterna” inom välfärdssektorn. Nu slår deras egna kommunal- och landstingspolitiker bakut. Före detta partisekreteraren Lars Stjernkvist (S), Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) och MP:s ekonomiskpolitiska talesperson Janine Alm Ericson är några av de tunga namn som vill kasta utredningen i papperskorgen, och istället diskutera hur välfärdens kvalitet kan säkras.

Om målet är att öka kvaliteten är Reepalus utredning inte rätt medel. I ett system där det lönar sig bättre att köpa loss lokalerna än att satsa på att höja personalens kompetens är nämligen alla förlorare. Patienterna och eleverna minst lika mycket som företagarna.