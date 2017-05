Redgrave skildrar flyktingars öden

Född: 1937 i London, England.

Bakgrund: Dotter till skådespelarna Michael Redgrave och Rachel Kempson. Studerade vid Central School of Speech and Drama 1954 och gjorde teaterdebut i West End fyra år senare. Var en av Storbritanniens mest uppmärksammade unga skådespelare under 1960-talet.

Filmer i urval: "Blow-up – förstoringen" (1966), "Julia" (1977), "Kvinnoorkestern" (1980), "Mrs Dalloway" (1997).

Priser: Har en Oscar, två Emmypriser, två Golden Globe-priser och två priser för bästa skådespelerska från Cannesfestivalen i bagaget.

Aktuell med: Dokumentärfilmen "Sea sorrow" som visas på filmfestivalen i Cannes.

Källa: imdb