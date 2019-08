Redan då delades Europa i två ekonomiska zoner

Orsaken är att söka i utvecklingen efter senmedeltidens agrarkris, särskilt i den ekonomiska återhämtning som ägde rum under sent 1400-tal och på 1500-talet. Under denna formativa period i det europeiska bondesamhällets historia valde Öst- och Västeuropa olika vägar.

Medan de västeuropeiska bönderna blev ekonomiskt och juridiskt starkare blev de östeuropeiska (vilket i det här fallet även innebär de danska) bönderna betydligt svagare och underordnade sina adliga herrar.