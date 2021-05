Recept på fem klassiska desserter

Citronfromage med ananas- och jordgubbssalsa

6 portioner

Salsa

200 g färska jordgubbar

200 g färsk ananas

1 krm svartpeppar

Gelé

90 g gelésocker multi (1 dl)

150 g vatten (1 1/2 dl)

Citronfromage

2 gelatinblad

50 g äggulor (2)

90 strösocker (1 dl)

1 citron, rivet skal och saft

200 g vispgrädde (2 dl)

1. Salsa: Skär jordgubbar och ananas i 1 cm stora kuber. Gör 3–4 drag med svartpepparkvarnen och blanda.

2. Gelé: Blanda gelésocker multi och vatten i en liten kastrull och låt koka 1/2–1 minut. Låt svalna men inte stelna.

3. Fördela hälften av salsan i sex glas. Skeda över gelén så att den täcker. Ställ in i kylen för att stelna minst 1 timme.

4. Fromage: Blötlägg gelatinet i kallt vatten i 10 minuter. Vispa äggulor och socker ljust och fluffigt tills alla sockerkristaller smält. Värm citronskal och -saft i en liten kastrull, lägg i gelatinet och låt det smälta. Häll ner i äggen under omrörning. Vispa grädden fluffig och vänd ner den.

5. Fördela fromagen direkt över gelén i glasen. Ställ in i kylen i minst 1–2 timmar.

6. Toppa med resten av salsan vid servering.

