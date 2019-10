Rebecca Ferguson om skurkrollen i King-filmen

I "Doctor Sleep" spelar hon Rose the Hat, ledare för sekten The true knot, som i själva verket är ett slags vampyrer. Stephen King-filmen är ännu en i raden av internationella filmer med Rebecca Ferguson i en bärande roll.

Enbart under 2019 har hon spelat ytterligare två skurkroller, i stora produktioner som "The kid who would be king" och "Men in black: International". Men under intervjun med TT blir det tydligt att Rebecca Ferguson längtar efter utmaningar på hemmaplan.