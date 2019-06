Real Madrid får ett damlag

På tisdagen klubbade Real Madrids styrelse igenom ett förslag att ta över den något mindre Madridklubben Deportivo Tacón, vars lag i våras gick upp i den spanska högstadivisionen för damer.

Tacón kommer att fortsätta spela under sitt gamla namn under den kommande säsongen, men till hösten 2020 byta namn till Real Madrid. Real kommer dock enligt El País att stå för alla kostnader under det kommande året.